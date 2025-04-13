Хеверт® Синусітіс (Hevert Sinusitis)
Хеверт Синусітіс інструкція із застосування
Склад
Apis mellifica D4 - 10 мг
Baptisia tinctoria D4 - 5 мг
Cinnabaris (Hydrargyrum sulfide rubrum) D3 - 5 мг
Echinacea D2 - 30 мг
Hepar sulfuris D3 - 10 мг
Kalium bichromicum D8 - 30 мг
Lachesis mutus D8 - 10 мг
Luffa operculata D4 - 60 мг
Mercurius bijodatus D9 - 70 мг
Silicea D2 - 5 мг
Euspongia officinalis D6 - 10 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не визначаються.
Показання Хеверт Синусітіс
у комплексному запаленні носу, горла та носових пазух (синусит).
Застосування Хеверт Синусітіс
таблетки Хеверт Синусітіс розсмоктують або застосовують сублінгвально.
Дорослим та дітям віком від 3 років:
1) при гострих станах — по 2 таблетки до 6 разів на добу.
2) при хронічних захворюваннях — по 2 таблетки 4 рази на добу.
У разі потреби таблетку можна проковтнути або розчинити у рідині та випити.
Дітям віком від 2 до 3 років призначають по 1 таблетці 4 рази на добу. Таблетку потрібно подрібнити, потім розчинивши у воді, дати дитині випити або додати у їжу (пюре).
Після зменшення вираженості симптомів захворювання частоту прийому зменшують. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.
Діти. Досвіду застосування препарату дітям у віці до 2 років немає.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів препарату.
Хеверт Синусітіс не повинен прийматися при прогресуючих системних захворюваннях, таких як туберкульоз, лейкемія або лейкемічні захворювання, запальні захворювання сполучної тканини (колагенози), аутоімунні захворювання, розсіяний склероз, СНІД, ВІЛ-інфекція або інші хронічні вірусні захворювання.
Побічна дія
підвищене слиновиділення, шкірні реакції, реакції гіперчутливості, висип на шкірі, свербіж, набряк, задишка, запаморочення та зниження АТ.
Особливості застосування
при набряку обличчя, лихоманці, сильному головному болю, а також стійких, нечітких або при відновленні симптомів, необхідно звернутися до лікаря.
Період вагітністі та годування груддю. Не застосовувати.
Примітка: При використанні гомеопатичного ліки існуючі симптоми можуть тимчасово погіршуватися (початкове загострення). У цьому випадку слід припинити прийом ліків і звернутися до лікаря.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
Як і у випадку з усіма лікарськими засобами, вплив може мати негативний вплив на шкідливі фактори способу життя, стимуляторів та стимуляторів. Особливо це стосується гомеопатичних лікарських засобів. Якщо Ви приймаєте будь-які інші ліки, зверніться за медичною допомогою.
Передозування
дані відсутні.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С.