таблетки Хеверт Синусітіс розсмоктують або застосовують сублінгвально.

Дорослим та дітям віком від 3 років:

1) при гострих станах — по 2 таблетки до 6 разів на добу.

2) при хронічних захворюваннях — по 2 таблетки 4 рази на добу.

У разі потреби таблетку можна проковтнути або розчинити у рідині та випити.

Дітям віком від 2 до 3 років призначають по 1 таблетці 4 рази на добу. Таблетку потрібно подрібнити, потім розчинивши у воді, дати дитині випити або додати у їжу (пюре).

Після зменшення вираженості симптомів захворювання частоту прийому зменшують. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Досвіду застосування препарату дітям у віці до 2 років немає.