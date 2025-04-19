Хеверт® Синусітіс (Hevert Sinusitis)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
341,28
Економія при броні: -22,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
335,02
Економія при броні: -12,27 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
354,66
Економія при броні: -12,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
364,88
Економія при броні: -22,01 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
294,15
Економія при броні: -9,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
355,89
Економія при броні: -13,95 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
360,06
Економія при броні: -36,29 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
340,56
Економія при броні: -18,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
349,50
Економія при броні: -56,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
391,67
Економія при броні: -15,14 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
160,39
Економія при броні: -8,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
353,95
Економія при броні: -22,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
352,70
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель