Хеверт® Синусітіс (Hevert Sinusitis)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 277 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
340,90
Економія при броні: -11,43 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
358,46
Економія при броні: -40,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
386,20
Економія при броні: -38,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
352,70
Економія при броні: -4,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
348,92
Економія при броні: -14,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
344,25
Економія при броні: -14,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель