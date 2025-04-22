Хеверт® Синусітіс (Hevert Sinusitis)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
101,28
Економія при броні: -10,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
433,90
Економія при броні: -69,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
364,87
Економія при броні: -60,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
450,19
Економія при броні: -27,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
319,27
Економія при броні: -46,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
352,77
Економія при броні: -48,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
354,90
Економія при броні: -32,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
355,62
Економія при броні: -51,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
444,90
Економія при броні: -80,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
370,42
Економія при броні: -46,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
433,90
Економія при броні: -69,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
363,16
Економія при броні: -21,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
369,60
Економія при броні: -12,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
355,82
Економія при броні: -21,75 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
355,05
Економія при броні: -13,13 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
433,50
Економія при броні: -69,50 грн