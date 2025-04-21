Хеверт® Синусітіс (Hevert Sinusitis)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
361,57
Економія при броні: -37,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
419,30
Економія при броні: -68,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
360,85
Економія при броні: -37,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
357,41
Економія при броні: -33,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
355,59
Економія при броні: -50,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
214,47
Економія при броні: -9,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
337,87
Економія при броні: -33,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
350,88
Економія при броні: -22,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
357,10
Економія при броні: -28,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
386,20
Економія при броні: -35,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
351,37
Економія при броні: -22,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
361,80
Економія при броні: -18,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
386,20
Економія при броні: -35,60 грн