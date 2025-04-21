Хеверт® Синусітіс (Hevert Sinusitis)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
352,89
Економія при броні: -16,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
433,90
Економія при броні: -129,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
371,98
Економія при броні: -14,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
366,04
Економія при броні: -46,11 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
358,96
Економія при броні: -39,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
364,66
Економія при броні: -35,88 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
367,51
Економія при броні: -38,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
352,70
Економія при броні: -47,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
361,14
Економія при броні: -31,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
340,08
Економія при броні: -11,12 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
350,70
Економія при броні: -21,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
385,80
Економія при броні: -80,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
350,26
Економія при броні: -20,79 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
342,10
Економія при броні: -13,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
357,21
Економія при броні: -28,46 грн