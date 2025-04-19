Хеверт® Синусітіс (Hevert Sinusitis)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
362,34
Економія при броні: -17,04 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
366,10
Економія при броні: -21,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
377,54
Економія при броні: -22,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
433,50
Економія при броні: -92,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
433,90
Економія при броні: -92,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
326,59
Економія при броні: -37,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
371,28
Економія при броні: -19,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
374,55
Економія при броні: -38,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
305,06
Економія при броні: -16,48 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
336,18
Економія при броні: -16,56 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
322,28
Економія при броні: -26,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
359,08
Економія при броні: -63,37 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
362,21
Економія при броні: -10,82 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
331,49
Економія при броні: -11,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
359,92
Економія при броні: -40,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
428,40
Економія при броні: -18,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
428,08
Економія при броні: -19,26 грн