Хеверт® Синусітіс (Hevert Sinusitis)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
433,90
Економія при броні: -91,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
346,26
Економія при броні: -17,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
321,82
Економія при броні: -17,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
359,03
Економія при броні: -29,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
421,20
Економія при броні: -12,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
429,23
Економія при броні: -20,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
421,21
Економія при броні: -17,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
275,09
Економія при броні: -24,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
267,06
Економія при броні: -16,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
363,49
Економія при броні: -29,56 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
88,17
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
187,22
Економія при броні: -11,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
343,07
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
357,17
Економія при броні: -24,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
343,60
Економія при броні: -65,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
358,22
Економія при броні: -53,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
427,95
Економія при броні: -18,82 грн