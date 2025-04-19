Хеверт® Синусітіс (Hevert Sinusitis)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
379,07
Економія при броні: -47,95 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
419,30
Економія при броні: -64,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
419,70
Економія при броні: -64,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
433,90
Економія при броні: -78,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
359,74
Економія при броні: -17,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
180,59
Економія при броні: -23,52 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
425,70
Економія при броні: -70,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
433,90
Економія при броні: -78,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
405,50
Економія при броні: -50,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель