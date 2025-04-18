Хеверт® Синусітіс (Hevert Sinusitis)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 483 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
425,70
Економія при броні: -65,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
419,70
Економія при броні: -90,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
353,63
Економія при броні: -19,92 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
353,62
Економія при броні: -17,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
385,80
Економія при броні: -25,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
379,89
Економія при броні: -59,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
346,14
Економія при броні: -29,46 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
290,63
Економія при броні: -62,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
358,37
Економія при броні: -41,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
385,80
Економія при броні: -25,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
367,96
Економія при броні: -13,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
342,91
Економія при броні: -13,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель