Хеверт® Синусітіс (Hevert Sinusitis)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
420,00
Економія при броні: -79,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
346,75
Економія при броні: -29,93 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
375,38
Економія при броні: -17,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
380,00
Економія при броні: -39,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
380,00
Економія при броні: -39,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
386,20
Економія при броні: -32,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
334,37
Економія при броні: -11,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
289,65
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
266,82
Економія при броні: -29,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
89,01
Економія при броні: -7,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
356,81
Економія при броні: -39,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
177,95
Економія при броні: -19,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
345,06
Економія при броні: -27,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
410,66
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
329,55
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Хеверт® Синусітіс таблетки блістер №40
Хеверт Арцнаймиттель
354,65
Економія при броні: -28,62 грн