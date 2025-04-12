Досліджувані не менш ніж за 3 дні до проби повинні дотримуватися звичайного режиму харчування (із вмістом вуглеводів не менше 150–200 г за добу) і фізичних навантажень. Першу пробу беруть уранці натще, після нічного голодування упродовж 10–14 год (пити воду дозволяється).

Після першого взяття крові з пальця досліджуваний приймає 75 г глюкози, розчиненої у 250–500 мл води упродовж 2–5 хв. Для поліпшення смакових якостей розчину (і запобігання нудоти в окремих осіб) можна додати сік лимона або лимонної кислоти.

При проведенні проби у осіб з надлишковою вагою глюкозу дають із розрахунку 1 г на 1 кг маси тіла, але не більше 100 г.

Для дітей кількість глюкози становить 1,75 г на 1 кг маси тіла, але не більше 75 г.

Через 2 год визначається рівень глюкози в крові.

Оцінка результатів. Оцінити результати тесту можна за наведеною таблицею.

Стан Вміст глюкози у капілярній крові, ммоль/л (мг %) натще через 2 год після прийому глюкози Норма < 5,5 (100) < 7,8 (140) Порушена толерантність до глюкози < 6,1 (110) 7,8 < 11,1 (> 140 < 200) Цукровий діабет 6,1 (110) 11,1 (> 200)