Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Глюкоза-Тест інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: glucose;
1 контейнер або саше містить глюкози моногідрату 75 г.
Лікарська форма
Порошок для орального розчину.
Основні фізико-хімічні властивості: кристалічний порошок білого або майже білого кольору із солодким смаком.
Фармакотерапевтична група
Діагностичні засоби. Код АТХ V04C А02.
Фармакологічні властивості
Глюкоза бере участь у вуглеводному обміні. Препарат добре всмоктується у травному тракті, з током крові розноситься в усі органи і тканини; продукти його обміну виводяться із сечею. Клінічні характеристики.
Показання
Застосовують при проведенні тесту толерантності до глюкози, коли вміст глюкози в крові не дає можливості встановити діагноз порушення толерантності до глюкози або цукрового діабету.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не відмічено.
Спосіб застосування та дози
Досліджувані не менш ніж за 3 дні до проби повинні дотримуватися звичайного режиму харчування (із вмістом вуглеводів не менше 150–200 г за добу) і фізичних навантажень. Першу пробу беруть уранці натще, після нічного голодування упродовж 10–14 год (пити воду дозволяється).
Після першого взяття крові з пальця досліджуваний приймає 75 г глюкози, розчиненої у 250–500 мл води упродовж 2–5 хв. Для поліпшення смакових якостей розчину (і запобігання нудоти в окремих осіб) можна додати сік лимона або лимонної кислоти.
При проведенні проби у осіб з надлишковою вагою глюкозу дають із розрахунку 1 г на 1 кг маси тіла, але не більше 100 г.
Для дітей кількість глюкози становить 1,75 г на 1 кг маси тіла, але не більше 75 г.
Через 2 год визначається рівень глюкози в крові.
Оцінка результатів. Оцінити результати тесту можна за наведеною таблицею.
Стан
Вміст глюкози у капілярній крові, ммоль/л (мг %)
натще
через 2 год після прийому глюкози
Норма
< 5,5 (100)
< 7,8 (140)
Порушена толерантність до глюкози
< 6,1 (110)
7,8 < 11,1
(> 140 < 200)
Цукровий діабет
6,1 (110)
11,1 (> 200)
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 30 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 75 г порошку у контейнері. По 1 контейнеру у картонній коробці або без картонної коробки.
По 75 г порошку у саше. По 1 саше у картонній коробці або без картонної коробки.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «Исток-Плюс»
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 69032, м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 4.