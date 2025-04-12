Глюкоза

Глюкоза-Тест (Glucose-Test)

Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Ціни в Київ
від 62,43 грн
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Характеристики
Виробник
Исток-Плюс
Форма випуску
Порошок для орального розчину
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
75 г
Кількість штук в упаковці
1 шт.
ATC-група
Реєстрація
UA/13157/01/01 від 11.05.2018
Міжнародна назва

Глюкоза-Тест інструкція із застосування

Склад

діюча речовина: glucose;
1 контейнер або саше містить глюкози моногідрату 75 г.

Лікарська форма

Порошок для орального розчину.

Основні фізико-хімічні властивості: кристалічний порошок білого або майже білого кольору із солодким смаком.

Фармакотерапевтична група

Діагностичні засоби. Код АТХ V04C А02.

Фармакологічні властивості

Глюкоза бере участь у вуглеводному обміні. Препарат добре всмоктується у травному тракті, з током крові розноситься в усі органи і тканини; продукти його обміну виводяться із сечею. Клінічні характеристики.

Показання

Застосовують при проведенні тесту толерантності до глюкози, коли вміст глюкози в крові не дає можливості встановити діагноз порушення толерантності до глюкози або цукрового діабету.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не відмічено.

Спосіб застосування та дози

Досліджувані не менш ніж за 3 дні до проби повинні дотримуватися звичайного режиму харчування (із вмістом вуглеводів не менше 150–200 г за добу) і фізичних навантажень. Першу пробу беруть уранці натще, після нічного голодування упродовж 10–14 год (пити воду дозволяється).
Після першого взяття крові з пальця досліджуваний приймає 75 г глюкози, розчиненої у 250–500 мл води упродовж 2–5 хв. Для поліпшення смакових якостей розчину (і запобігання нудоти в окремих осіб) можна додати сік лимона або лимонної кислоти.
При проведенні проби у осіб з надлишковою вагою глюкозу дають із розрахунку 1 г на 1 кг маси тіла, але не більше 100 г.
Для дітей кількість глюкози становить 1,75 г на 1 кг маси тіла, але не більше 75 г.
Через 2 год визначається рівень глюкози в крові.
Оцінка результатів. Оцінити результати тесту можна за наведеною таблицею.

Стан

Вміст глюкози у капілярній крові, ммоль/л (мг %)

натще

через 2 год після прийому глюкози

Норма

< 5,5 (100)

< 7,8 (140)

Порушена толерантність до глюкози

< 6,1 (110)

7,8 < 11,1

(> 140 < 200)

Цукровий діабет

6,1 (110)

11,1 (> 200)

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 30 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 75 г порошку у контейнері. По 1 контейнеру у картонній коробці або без картонної коробки.
По 75 г порошку у саше. По 1 саше у картонній коробці або без картонної коробки.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ «Исток-Плюс»

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

Україна, 69032, м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 4.