Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,01
Економія при броні: -7,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
103,15
Економія при броні: -4,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
94,04
Економія при броні: -14,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
89,84
Економія при броні: -10,43 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
90,23
Економія при броні: -5,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,97
Економія при броні: -17,14 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,64
Економія при броні: -17,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
99,30
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
88,72
Економія при броні: -4,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,89
Економія при броні: -4,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,26
Економія при броні: -22,42 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,39
Економія при броні: -17,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,85
Економія при броні: -9,41 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
87,87
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,78
Економія при броні: -7,34 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,44
Економія при броні: -24,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,32
Економія при броні: -17,51 грн