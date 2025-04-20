Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,10
Економія при броні: -7,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,24
Економія при броні: -4,41 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,64
Економія при броні: -7,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
83,43
Економія при броні: -2,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,61
Економія при броні: -11,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,01
Економія при броні: -11,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
94,24
Економія при броні: -16,89 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,26
Економія при броні: -8,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
88,86
Економія при броні: -11,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,48
Економія при броні: -9,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
105,34
Економія при броні: -6,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,90
Економія при броні: -8,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,93
Економія при броні: -3,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,05
Економія при броні: -4,00 грн