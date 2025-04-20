Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,66
Економія при броні: -5,84 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,60
Економія при броні: -4,44 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
99,40
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,12
Економія при броні: -2,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,47
Економія при броні: -16,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,00
Економія при броні: -6,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,56
Економія при броні: -14,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
88,40
Економія при броні: -8,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,55
Економія при броні: -3,38 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
80,22
Економія при броні: -5,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,80
Економія при броні: -11,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,62
Економія при броні: -11,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
88,69
Економія при броні: -8,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,08
Економія при броні: -4,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,50
Економія при броні: -5,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,13
Економія при броні: -15,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,48
Економія при броні: -14,04 грн