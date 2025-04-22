Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
90,31
Економія при броні: -2,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,74
Економія при броні: -23,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
105,59
Економія при броні: -6,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,69
Економія при броні: -22,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
83,56
Економія при броні: -13,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,73
Економія при броні: -15,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,01
Економія при броні: -5,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
102,12
Економія при броні: -3,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
88,80
Економія при броні: -4,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,19
Економія при броні: -11,65 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
99,30
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,87
Економія при броні: -16,52 грн