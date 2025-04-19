Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,17
Економія при броні: -8,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
99,30
Економія при броні: -14,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,34
Економія при броні: -14,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,08
Економія при броні: -11,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
82,82
Економія при броні: -4,81 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,26
Економія при броні: -15,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,84
Економія при броні: -10,63 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,16
Економія при броні: -16,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,89
Економія при броні: -17,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,59
Економія при броні: -2,83 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,72
Економія при броні: -10,51 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,52
Економія при броні: -13,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,57
Економія при броні: -13,51 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,11
Економія при броні: -10,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,35
Економія при броні: -12,57 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,23
Економія при броні: -4,45 грн