Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,14
Економія при броні: -5,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,80
Економія при броні: -14,76 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,02
Економія при броні: -15,63 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Федьковича, 26
1.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,90
Економія при броні: -15,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,24
Економія при броні: -13,88 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Пекарська, 33
1.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс