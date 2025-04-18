Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,34
Економія при броні: -11,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
87,85
Економія при броні: -5,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
99,30
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,51
Економія при броні: -19,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,99
Економія при броні: -19,49 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,82
Економія при броні: -7,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
78,68
Економія при броні: -4,05 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
77,84
Економія при броні: -5,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,21
Економія при броні: -5,15 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
94,37
Економія при броні: -22,02 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,91
Економія при броні: -7,37 грн