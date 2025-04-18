Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
90,99
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
87,14
Економія при броні: -5,26 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,22
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
87,24
Економія при броні: -4,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,16
Економія при броні: -9,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
87,74
Економія при броні: -3,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
99,30
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,89
Економія при броні: -13,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,26
Економія при броні: -10,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс