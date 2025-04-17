Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 406 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
87,30
Економія при броні: -18,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,84
Економія при броні: -4,99 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,17
Економія при броні: -7,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
94,20
Економія при броні: -17,56 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,70
Економія при броні: -19,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
78,23
Економія при броні: -12,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,26
Економія при броні: -6,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс