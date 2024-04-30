Всі аптеки України
Активні речовини — “Д”ДЕКСТРОЗА* (DEXTROSUM*)

ДЕКСТРОЗА* (DEXTROSUM*) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 36 препаратів
Глюкоза-Дарниця розчин для ін'єкцій, 400 мг/мл, ампула, 20 мл, № 10; Дарниця ФФ
Глюкоза-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 400 мг/мл, ампула, 20 мл, № 10 Дарниця ФФ
В 873 аптеках
від 128,50 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину, 75 г, контейнер, № 1; Исток-Плюс
Глюкоза-Тест Порошок для орального розчину, 75 г, контейнер, № 1 Исток-Плюс
В 559 аптеках
від 58,84 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза-Дарниця розчин для інфузій, 50 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1; Дарниця ФФ
Глюкоза-Дарниця Розчин для інфузій, 50 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 545 аптеках
від 14,20 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1; Юрія-Фарм
Глюкоза Розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 542 аптеках
від 16,70 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза-Дарниця розчин для інфузій, 50 мг/мл, флакон, 400 мл, № 1; Дарниця ФФ
Глюкоза-Дарниця Розчин для інфузій, 50 мг/мл, флакон, 400 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 370 аптеках
від 20,60 грн
Ціни в аптеках
ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ порошок дозований, 75 г, пакет, № 1; Фармак
ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ Порошок дозований, 75 г, пакет, № 1 Фармак
В 347 аптеках
від 46,50 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза розчин для інфузій, 100 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1; Юрія-Фарм
Глюкоза Розчин для інфузій, 100 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 315 аптеках
від 22,68 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 400 мл, № 1; Юрія-Фарм
Глюкоза Розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 400 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 291 аптеці
від 16,58 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза розчин для ін'єкцій, 40 %, ампула, 20 мл, № 10; Фармак
Глюкоза Розчин для ін'єкцій, 40 %, ампула, 20 мл, № 10 Фармак
В 200 аптеках
від 142,70 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза розчин для ін'єкцій, 40 %, ампула, 10 мл, № 10; Фармак
Глюкоза Розчин для ін'єкцій, 40 %, ампула, 10 мл, № 10 Фармак
В 187 аптеках
від 64,00 грн
Ціни в аптеках
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій, 10 %, пляшка, 400 мл, № 1; Інфузія
Глюкози розчин 10% для інфузій Розчин для інфузій, 10 %, пляшка, 400 мл, № 1 Інфузія
В 181 аптеці
від 28,99 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза розчин для інфузій, 50 мг/мл, контейнер, 400 мл, № 1; Юрія-Фарм
Глюкоза Розчин для інфузій, 50 мг/мл, контейнер, 400 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 181 аптеці
від 28,30 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза розчин для інфузій, 50 мг/мл, контейнер, 200 мл, № 1; Юрія-Фарм
Глюкоза Розчин для інфузій, 50 мг/мл, контейнер, 200 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 126 аптеках
від 18,37 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза-Новофарм розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1; Новофарм-Біосинтез
Глюкоза-Новофарм Розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1 Новофарм-Біосинтез
В 72 аптеках
від 18,09 грн
Ціни в аптеках
Глюкози розчин 10% для інфузій розчин для інфузій, 10 %, пляшка, 200 мл, № 1; Інфузія
Глюкози розчин 10% для інфузій Розчин для інфузій, 10 %, пляшка, 200 мл, № 1 Інфузія
В 42 аптеках
від 20,35 грн
Ціни в аптеках
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій, 5 %, пляшка, 200 мл, № 1; Інфузія
Глюкози розчин 5% для інфузій Розчин для інфузій, 5 %, пляшка, 200 мл, № 1 Інфузія
В 35 аптеках
від 10,42 грн
Ціни в аптеках
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій, 5 %, пляшка, 400 мл, № 1; Інфузія
Глюкози розчин 5% для інфузій Розчин для інфузій, 5 %, пляшка, 400 мл, № 1 Інфузія
В 24 аптеках
від 17,97 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза розчин для інфузій, 5 %, контейнер, 3000 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Розчин для інфузій, 5 %, контейнер, 3000 мл, № 1 Фарматрейд
В 18 аптеках
від 180,31 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза-Новофарм розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 400 мл, № 1; Новофарм-Біосинтез
Глюкоза-Новофарм Розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 400 мл, № 1 Новофарм-Біосинтез
В 16 аптеках
від 23,65 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза розчин для інфузій, 5 %, контейнер, 100 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Розчин для інфузій, 5 %, контейнер, 100 мл, № 1 Фарматрейд
В 10 аптеках
від 25,40 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза розчин для інфузій, 5 %, контейнер, 1000 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Розчин для інфузій, 5 %, контейнер, 1000 мл, № 1 Фарматрейд
В 3 аптеках
від 65,13 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза розчин для інфузій, 5 %, контейнер, 500 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Розчин для інфузій, 5 %, контейнер, 500 мл, № 1 Фарматрейд
В 2 аптеках
від 50,92 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза-Новофарм розчин для інфузій, 50 мг/мл, пакет, 500 мл, № 1; Новофарм-Біосинтез
Глюкоза-Новофарм Розчин для інфузій, 50 мг/мл, пакет, 500 мл, № 1 Новофарм-Біосинтез
В 2 аптеках
від 46,83 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза розчин для інфузій, 5 %, контейнер, 400 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Розчин для інфузій, 5 %, контейнер, 400 мл, № 1 Фарматрейд
В 1 аптеці
від 40,83 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза розчин для інфузій, 10 %, контейнер, 200 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Розчин для інфузій, 10 %, контейнер, 200 мл, № 1 Фарматрейд
В 1 аптеці
від 36,02 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза розчин для інфузій, 10 %, контейнер, 400 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Розчин для інфузій, 10 %, контейнер, 400 мл, № 1 Фарматрейд
В 1 аптеці
від 50,54 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза розчин для інфузій, 50 мг/мл, контейнер, 500 мл, № 1; Юрія-Фарм
Глюкоза Розчин для інфузій, 50 мг/мл, контейнер, 500 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 1 аптеці
від 48,45 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза-Новофарм розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 500 мл, № 1; Новофарм-Біосинтез
Глюкоза-Новофарм Розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 500 мл, № 1 Новофарм-Біосинтез
В 1 аптеці
від 39,87 грн
Ціни в аптеках
Глюкоза розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1; Корпорація Артеріум
Глюкоза Розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1 Корпорація Артеріум
В 28 аптеках інших міст
від 14,49 грн
Ціни в інших містах
Глюкоза розчин для інфузій, 5 %, контейнер, 200 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Розчин для інфузій, 5 %, контейнер, 200 мл, № 1 Фарматрейд
В 15 аптеках інших міст
від 20,22 грн
Ціни в інших містах
Глюкоза таблетки, 1 г, блістер, № 10; Київський вітамінний завод
Глюкоза Таблетки, 1 г, блістер, № 10 Київський вітамінний завод
В 2 аптеках інших міст
від 4,31 грн
Ціни в інших містах
Глюкоза-Дарниця розчин для ін'єкцій, 400 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10; Дарниця ФФ
Глюкоза-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 400 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10 Дарниця ФФ
Немає в наявності
Глюкоза розчин для інфузій, 10 %, контейнер, 100 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Розчин для інфузій, 10 %, контейнер, 100 мл, № 1 Фарматрейд
Немає в наявності
Глюкоза розчин для інфузій, 50 мг/мл, контейнер, 250 мл, № 1; Юрія-Фарм
Глюкоза Розчин для інфузій, 50 мг/мл, контейнер, 250 мл, № 1 Юрія-Фарм
Немає в наявності
Глюкоза розчин для інфузій, 50 мг/мл, контейнер, 1000 мл, № 1; Юрія-Фарм
Глюкоза Розчин для інфузій, 50 мг/мл, контейнер, 1000 мл, № 1 Юрія-Фарм
Немає в наявності
Глюкоза розчин для інфузій, 5 %, контейнер, 5000 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Розчин для інфузій, 5 %, контейнер, 5000 мл, № 1 Фарматрейд
Немає в наявності
Mm = 180,16 Да. Точка плавлення - 83 °С; рКа = 12,92. Безбарвні кристали або білий дрібнокристалічний порошок без запаху, з солодким смаком. Добрерозчинний в воді (1:15), важкорозчинний - в спирті.
ДЕКСТРОЗА* (DEXTROSUM*)
CAS №: 50-99-7 C6H12O6
USPDDN, HSDB, RTECS: D-глюкоза безводна.
NLM: D(+)-глюкоза.
HSDB, RTECS: безводна декстроза.

забезпечує субстратне поповнення енерговитрат, активує обмінні процеси в організмі; 40% р-н глюкози як гіпертонічний р-н підвищує осмотичний тиск крові, внаслідок чого посилюється рух рідини з тканин у кров; покращує антитоксичну функцію печінки, підвищує скоротливість міокарда, збільшує діурез.

гіпоглікемія.

вводять в/в (дуже повільно), дорослим - по 20-40-50 мл на введення, при необхідності вводять краплинно, зі швидкістю до 30 крап./хв (1,5 мл/кг/год), до 300 мл/добу; МДД для дорослих - 15 мл/кг, але не більше 1000 мл/добу.

внутрішньочерепні та внутрішньоспінальні крововиливи, ішемічний інсульт, за винятком станів, які пов’язані з гіпоглікемією; тяжка дегідратація, включаючи алкогольний делірій; гіперчутливість до глюкози та інших складових препарату; ЦД та інші стани, що супроводжуються гіперглікемією; анурія; с-мом мальабсорбції глюкозо-галактози; не вводити одночасно з препаратами крові.

АР, включаючи підвищення t°, шкірні висипання, ангіоневротичний набряк, шок; гіперглікемія, гіпокаліємія, гіпофосфатемія, гіпомагніємія, ацидоз; полідипсія, нудота; поліурія, глюкозурія; гіперволемія; зміни в місці введення, включаючи біль у місці введення, подразнення вен, флебіт, венозний тромбоз.