ДЕКСТРОЗА* (DEXTROSUM*) Діюча речовина
NLM: D(+)-глюкоза.
HSDB, RTECS: безводна декстроза.
забезпечує субстратне поповнення енерговитрат, активує обмінні процеси в організмі; 40% р-н глюкози як гіпертонічний р-н підвищує осмотичний тиск крові, внаслідок чого посилюється рух рідини з тканин у кров; покращує антитоксичну функцію печінки, підвищує скоротливість міокарда, збільшує діурез.
гіпоглікемія.
вводять в/в (дуже повільно), дорослим - по 20-40-50 мл на введення, при необхідності вводять краплинно, зі швидкістю до 30 крап./хв (1,5 мл/кг/год), до 300 мл/добу; МДД для дорослих - 15 мл/кг, але не більше 1000 мл/добу.
внутрішньочерепні та внутрішньоспінальні крововиливи, ішемічний інсульт, за винятком станів, які пов’язані з гіпоглікемією; тяжка дегідратація, включаючи алкогольний делірій; гіперчутливість до глюкози та інших складових препарату; ЦД та інші стани, що супроводжуються гіперглікемією; анурія; с-мом мальабсорбції глюкозо-галактози; не вводити одночасно з препаратами крові.
АР, включаючи підвищення t°, шкірні висипання, ангіоневротичний набряк, шок; гіперглікемія, гіпокаліємія, гіпофосфатемія, гіпомагніємія, ацидоз; полідипсія, нудота; поліурія, глюкозурія; гіперволемія; зміни в місці введення, включаючи біль у місці введення, подразнення вен, флебіт, венозний тромбоз.