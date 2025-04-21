Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,24
Економія при броні: -16,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,96
Економія при броні: -15,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,83
Економія при броні: -22,86 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,93
Економія при броні: -17,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,54
Економія при броні: -11,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,19
Економія при броні: -18,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
94,19
Економія при броні: -20,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,84
Економія при броні: -4,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,12
Економія при броні: -20,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,21
Економія при броні: -20,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс