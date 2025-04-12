Інші засоби

Аквамакс (Aquamax)

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Аквамакс
Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 178,18 грн
в 352 аптеках
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Аквамакс
Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 137,16 грн
в 340 аптеках
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Аквамакс
Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 286,20 грн
в 283 аптеках
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Аквамакс
Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 143,30 грн
в 184 аптеках
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Аквамакс
Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 100 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 174,70 грн
в 109 аптеках
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Аквамакс
Аквамакс
Краплі назальні 0,65 % флакон з кришкою-крапельницею 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 44,60 грн
в 57 аптеках
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Аквамакс
Аквамакс
Спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 20 мл з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 64,30 грн
в 9 аптеках
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Ціни в Київ
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Інструкція вказана для Аквамакс спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл з насадкою-розпилювачем №1

Аквамакс інструкція із застосування

Інструкція вказана для Аквамакс спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл з насадкою-розпилювачем №1

Склад

діюча речовина: 1 мл препарату містить натрію хлориду 6,5 мг;

допоміжні речовини: бензалконію хлорид, натрію дигідрофосфат безводний, натрію гідрофосфат безводний, вода очищена.

Лікарська форма

Спрей назальний.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа.

Код АТX R01A X10.

Фармакологічні властивості

Ефективно зволожує слизову оболонку носа, розріджує густий слиз, розм'якшує сухі кірочки у носі і сприяє їх легкому видаленню.

Високоочищений стабілізований 0,65% розчин натрію хлориду максимально відповідає природному назальному секрету. Буферні речовини, що входять до складу Аквамаксу, наближують рН розчину до рН природної секреторної рідини слизової оболонки носа і підтримують цей показник на постійному рівні.

Аквамакс покращує сприйняття запахів та транспортну функцію миготливого епітелію, сприяє відновленню носового дихання, скорочує період реабілітації і дозволяє знизити дозу та частоту застосування судинозвужувальних засобів місцевої дії.

Показання

Застосовується для немовлят, дітей та дорослих:

  • для гігієнічного догляду за порожниною носа, профілактики й комплексного лікування захворювань слизової оболонки носа та придаткових пазух, що супроводжуються сухістю слизової оболонки носа або утворенням слизу (атрофічний, алергічний, інфекційний, медикаментозний риніти);
  • як допоміжний засіб при застосуванні локальних судинозвужувальних засобів;
  • для усунення сухості слизової оболонки носа, зумовленої роботою кондиціонерів, у тому числі автомобільних, або радіаторів центрального опалення, під час повітряних перельотів;
  • після операційних втручань у порожнині носа та носових пазухах.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не описані.

Особливості застосування

Щоб уникнути розповсюдження інфекції, рекомендується індивідуальне використання розпилювача.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Без обмежень.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Діти

Дітям застосовувати під наглядом дорослих.

Передозування

Випадки передозування, а також будь-які токсичні або системні реакції у результаті застосування препарату Аквамакс не описані.

Побічні реакції

В осіб з індивідуальною непереносимістю компонентів препарату можливі алергічні реакції.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 20 мл, 50 мл або 100 мл у флаконі з клапаном-насосом, назальною насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком у коробці.

По 50 мл, 100 мл або 150 мл у балоні з клапан-пакетом, назальною насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком у коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.

Характеристики
Виробник
Корпорація Здоров'я
Форма випуску
Спрей назальний
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,65 %
Об'єм
100 мл
ATC-група
Реєстрація
UA/12832/02/01 від 29.11.2017
Міжнародна назва