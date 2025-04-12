Ефективно зволожує слизову оболонку носа, розріджує густий слиз, розм'якшує сухі кірочки у носі і сприяє їх легкому видаленню.

Високоочищений стабілізований 0,65% розчин натрію хлориду максимально відповідає природному назальному секрету. Буферні речовини, що входять до складу Аквамаксу, наближують рН розчину до рН природної секреторної рідини слизової оболонки носа і підтримують цей показник на постійному рівні.

Аквамакс покращує сприйняття запахів та транспортну функцію миготливого епітелію, сприяє відновленню носового дихання, скорочує період реабілітації і дозволяє знизити дозу та частоту застосування судинозвужувальних засобів місцевої дії.