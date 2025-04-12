Аквамакс (Aquamax)
Аквамакс інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 мл препарату містить натрію хлориду 6,5 мг;
допоміжні речовини: бензалконію хлорид, натрію дигідрофосфат безводний, натрію гідрофосфат безводний, вода очищена.
Лікарська форма
Спрей назальний.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа.
Код АТX R01A X10.
Фармакологічні властивості
Ефективно зволожує слизову оболонку носа, розріджує густий слиз, розм'якшує сухі кірочки у носі і сприяє їх легкому видаленню.
Високоочищений стабілізований 0,65% розчин натрію хлориду максимально відповідає природному назальному секрету. Буферні речовини, що входять до складу Аквамаксу, наближують рН розчину до рН природної секреторної рідини слизової оболонки носа і підтримують цей показник на постійному рівні.
Аквамакс покращує сприйняття запахів та транспортну функцію миготливого епітелію, сприяє відновленню носового дихання, скорочує період реабілітації і дозволяє знизити дозу та частоту застосування судинозвужувальних засобів місцевої дії.
Показання
Застосовується для немовлят, дітей та дорослих:
- для гігієнічного догляду за порожниною носа, профілактики й комплексного лікування захворювань слизової оболонки носа та придаткових пазух, що супроводжуються сухістю слизової оболонки носа або утворенням слизу (атрофічний, алергічний, інфекційний, медикаментозний риніти);
- як допоміжний засіб при застосуванні локальних судинозвужувальних засобів;
- для усунення сухості слизової оболонки носа, зумовленої роботою кондиціонерів, у тому числі автомобільних, або радіаторів центрального опалення, під час повітряних перельотів;
- після операційних втручань у порожнині носа та носових пазухах.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не описані.
Особливості застосування
Щоб уникнути розповсюдження інфекції, рекомендується індивідуальне використання розпилювача.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Без обмежень.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Діти
Дітям застосовувати під наглядом дорослих.
Передозування
Випадки передозування, а також будь-які токсичні або системні реакції у результаті застосування препарату Аквамакс не описані.
Побічні реакції
В осіб з індивідуальною непереносимістю компонентів препарату можливі алергічні реакції.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 20 мл, 50 мл або 100 мл у флаконі з клапаном-насосом, назальною насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком у коробці.
По 50 мл, 100 мл або 150 мл у балоні з клапан-пакетом, назальною насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком у коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.