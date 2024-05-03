застосовують в/в, в/м, підшкірно, ректально та зовнішньо; вводити в/в краплинно до 3 л/добу (і більше) зі швидкістю 4-10 мл/кг/год., залежно від клінічної ситуації та рівня втрати рідини; застосовують p/os; призначають у клізмах по 75-100 мл; застосовувати для промивання ран, слизових оболонок; дітям при шоковій дегідратації (без визначення лабораторних показників) вводити 20-30 мл/кг, у подальшому режим дозування коригується залежно від лабораторних показників, загальна добова доза залежить від водно-електролітного балансу.