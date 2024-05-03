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Активні речовини — “Н”НАТРІЮ ХЛОРИД* (NATRII CHLORIDUM*)

НАТРІЮ ХЛОРИД* (NATRII CHLORIDUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 69 препаратів
Но-Соль® зволожуючий краплі назальні, 0,65 %, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Но-Соль® зволожуючий Краплі назальні, 0,65 %, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 1077 аптеках
від 37,89 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид-Дарниця розчин для інфузій, 9 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1; Дарниця ФФ
Натрію хлорид-Дарниця Розчин для інфузій, 9 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 959 аптеках
від 20,67 грн
Ціни в аптеках
Но-Соль® зволожуючий спрей назальний, 0,65 %, флакон, 15 мл, № 1; Фармак
Но-Соль® зволожуючий Спрей назальний, 0,65 %, флакон, 15 мл, № 1 Фармак
В 951 аптеці
від 66,35 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид-Дарниця розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10; Дарниця ФФ
Натрію хлорид-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10 Дарниця ФФ
В 920 аптеках
від 36,80 грн
Ціни в аптеках
Но-Соль® зволожуючий спрей назальний, 0,65 %, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Но-Соль® зволожуючий Спрей назальний, 0,65 %, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 912 аптеках
від 63,70 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид-Дарниця розчин для інфузій, 9 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Дарниця ФФ
Натрію хлорид-Дарниця Розчин для інфузій, 9 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 821 аптеці
від 25,69 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид-Дарниця розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Дарниця ФФ
Натрію хлорид-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Дарниця ФФ
В 809 аптеках
від 29,68 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид-Дарниця розчин для інфузій, 9 мг/мл, флакон, 400 мл, № 1; Дарниця ФФ
Натрію хлорид-Дарниця Розчин для інфузій, 9 мг/мл, флакон, 400 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 752 аптеках
від 34,20 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інфузій, 9 мг/мл, пляшка, 400 мл, № 1; Юрія-Фарм
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9 мг/мл, пляшка, 400 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 628 аптеках
від 25,45 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інфузій, 9 мг/мл, пляшка скляна, 100 мл, № 1; Diaco Biofarmaceutici S.R.L.
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9 мг/мл, пляшка скляна, 100 мл, № 1 Diaco Biofarmaceutici S.R.L.
В 608 аптеках
від 21,09 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інфузій, 9 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1; Юрія-Фарм
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 588 аптеках
від 15,19 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 10 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Галичфарм
Натрію хлорид Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 10 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Галичфарм
В 506 аптеках
від 32,12 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інфузій, 9 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1; Юрія-Фарм
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 506 аптеках
від 18,94 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, контейнер однодозовий, 2 мл, № 10; Юрія-Фарм
Натрію хлорид Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, контейнер однодозовий, 2 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 389 аптеках
від 73,86 грн
Ціни в аптеках
Аквамакс спрей назальний, 0,65 %, флакон з клапаном-насосом, 100 мл, з насадкою-розпилювачем, з насадк.-розп., № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Аквамакс Спрей назальний, 0,65 %, флакон з клапаном-насосом, 100 мл, з насадкою-розпилювачем, з насадк.-розп., № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 311 аптеці
від 147,20 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Галичфарм
Натрію хлорид Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Галичфарм
В 294 аптеках
від 23,70 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Юрія-Фарм
Натрію хлорид Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 269 аптеках
від 33,25 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлориду розчин 0,9% розчин для інфузій, 0,9 %, пляшка, 100 мл, № 1; Інфузія
Натрію хлориду розчин 0,9% Розчин для інфузій, 0,9 %, пляшка, 100 мл, № 1 Інфузія
В 182 аптеках
від 18,10 грн
Ціни в аптеках
Аквамакс спрей назальний, 0,65 %, флакон з клапаном-насосом, 50 мл, з насадкою-розпилювачем, з насадк.-розп., № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Аквамакс Спрей назальний, 0,65 %, флакон з клапаном-насосом, 50 мл, з насадкою-розпилювачем, з насадк.-розп., № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 170 аптеках
від 105,04 грн
Ціни в аптеках
Солен розчин для інфузій, 0,9 %, контейнер, 100 мл, № 1; Ананта Медікеар Лімітед
Солен Розчин для інфузій, 0,9 %, контейнер, 100 мл, № 1 Ананта Медікеар Лімітед
В 166 аптеках
від 65,96 грн
Ціни в аптеках
Аквамакс спрей назальний, 0,65 %, балон з клапаном-пакетом, 100 мл, з насадкою-розпилювачем, з насадк.-розп., № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Аквамакс Спрей назальний, 0,65 %, балон з клапаном-пакетом, 100 мл, з насадкою-розпилювачем, з насадк.-розп., № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 141 аптеці
від 136,00 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інфузій, 0,9 %, пляшка, 200 мл, № 1; Новофарм-Біосинтез
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 0,9 %, пляшка, 200 мл, № 1 Новофарм-Біосинтез
В 102 аптеках
від 20,42 грн
Ціни в аптеках
Аквамакс спрей назальний, 0,65 %, балон з клапаном-пакетом, 50 мл, з насадкою-розпилювачем, з насадк.-розп., № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Аквамакс Спрей назальний, 0,65 %, балон з клапаном-пакетом, 50 мл, з насадкою-розпилювачем, з насадк.-розп., № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 82 аптеках
від 108,05 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інгаляцій, 9 мг/мл, небули, 2 мл, № 10; Юрія-Фарм
Натрію хлорид Розчин для інгаляцій, 9 мг/мл, небули, 2 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 73 аптеках
від 82,60 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інфузій, 0,9 %, пляшка, 100 мл, № 1; Новофарм-Біосинтез
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 0,9 %, пляшка, 100 мл, № 1 Новофарм-Біосинтез
В 66 аптеках
від 19,90 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин інфузійний, 0,9 %, контейнер, 3000 мл, № 1; Фарматрейд
Натрію хлорид Розчин інфузійний, 0,9 %, контейнер, 3000 мл, № 1 Фарматрейд
В 64 аптеках
від 192,43 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний, 100 мл, № 1; Юрія-Фарм
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний, 100 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 59 аптеках
від 15,90 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інфузій, 9 мг/мл, пляшка скляна, 400 мл, № 1; Галичфарм
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9 мг/мл, пляшка скляна, 400 мл, № 1 Галичфарм
В 56 аптеках
від 41,70 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин інфузійний, 0,9 %, контейнер, 1000 мл, № 1; Фарматрейд
Натрію хлорид Розчин інфузійний, 0,9 %, контейнер, 1000 мл, № 1 Фарматрейд
В 52 аптеках
від 79,46 грн
Ціни в аптеках
Аквамакс краплі назальні, 0,65 %, флакон з кришкою-крапельницею, 20 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Аквамакс Краплі назальні, 0,65 %, флакон з кришкою-крапельницею, 20 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 52 аптеках
від 38,44 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлориду розчин 0,9% розчин для інфузій, 0,9 %, пляшка, 200 мл, № 1; Інфузія
Натрію хлориду розчин 0,9% Розчин для інфузій, 0,9 %, пляшка, 200 мл, № 1 Інфузія
В 46 аптеках
від 23,60 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Юрія-Фарм
Натрію хлорид Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Юрія-Фарм
В 42 аптеках
від 20,88 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлориду розчин 0,9% розчин для інфузій, 0,9 %, пляшка, 400 мл, № 1; Інфузія
Натрію хлориду розчин 0,9% Розчин для інфузій, 0,9 %, пляшка, 400 мл, № 1 Інфузія
В 38 аптеках
від 24,22 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інфузій, 0,9 %, пляшка, 400 мл, № 1; Новофарм-Біосинтез
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 0,9 %, пляшка, 400 мл, № 1 Новофарм-Біосинтез
В 33 аптеках
від 32,90 грн
Ціни в аптеках
Аквамакс спрей назальний, 0,65 %, флакон з клапаном-насосом, 20 мл, з насадкою-розпилювачем, з насадк.-розп., № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Аквамакс Спрей назальний, 0,65 %, флакон з клапаном-насосом, 20 мл, з насадкою-розпилювачем, з насадк.-розп., № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 28 аптеках
від 52,77 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин інфузійний, 0,9 %, контейнер, 200 мл, № 1; Фарматрейд
Натрію хлорид Розчин інфузійний, 0,9 %, контейнер, 200 мл, № 1 Фарматрейд
В 27 аптеках
від 22,80 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин інфузійний, 0,9 %, контейнер, 5000 мл, № 1; Фарматрейд
Натрію хлорид Розчин інфузійний, 0,9 %, контейнер, 5000 мл, № 1 Фарматрейд
В 27 аптеках
від 279,91 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний, 500 мл, № 1; Юрія-Фарм
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний, 500 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 24 аптеках
від 44,30 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлориду розчин ізотонічний 0,9% Б. Браун розчин для інфузій, 0,9 %, флакон, 500 мл, № 10; Б. Браун
Натрію хлориду розчин ізотонічний 0,9% Б. Браун Розчин для інфузій, 0,9 %, флакон, 500 мл, № 10 Б. Браун
В 23 аптеках
від 180,74 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний, 400 мл, № 1; Юрія-Фарм
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний, 400 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 21 аптеці
від 35,90 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлориду розчин ізотонічний 0,9% Б. Браун розчин для інфузій, 0,9 %, флакон, 100 мл, № 20; Б. Браун
Натрію хлориду розчин ізотонічний 0,9% Б. Браун Розчин для інфузій, 0,9 %, флакон, 100 мл, № 20 Б. Браун
В 20 аптеках
від 286,00 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин інфузійний, 0,9 %, контейнер, 100 мл, № 1; Фарматрейд
Натрію хлорид Розчин інфузійний, 0,9 %, контейнер, 100 мл, № 1 Фарматрейд
В 16 аптеках
від 21,40 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин інфузійний, 0,9 %, контейнер, 400 мл, № 1; Фарматрейд
Натрію хлорид Розчин інфузійний, 0,9 %, контейнер, 400 мл, № 1 Фарматрейд
В 12 аптеках
від 38,42 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний, 200 мл, № 1; Юрія-Фарм
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний, 200 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 7 аптеках
від 21,00 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлориду розчин 0,9% розчин для ін'єкцій, 0,9 %, ампула полімерна, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10; Інфузія
Натрію хлориду розчин 0,9% Розчин для ін'єкцій, 0,9 %, ампула полімерна, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10 Інфузія
В 7 аптеках
від 46,00 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин інфузійний, 0,9 %, контейнер, 250 мл, № 1; Фарматрейд
Натрію хлорид Розчин інфузійний, 0,9 %, контейнер, 250 мл, № 1 Фарматрейд
В 6 аптеках
від 30,06 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний, 3000 мл, № 1; Юрія-Фарм
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний, 3000 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 5 аптеках
від 165,73 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Лекхім-Харків
Натрію хлорид Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 5 аптеках
від 52,00 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин інфузійний, 0,9 %, флакон, 100 мл, № 1; Фарматрейд
Натрію хлорид Розчин інфузійний, 0,9 %, флакон, 100 мл, № 1 Фарматрейд
В 4 аптеках
від 20,00 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інфузій, 0,9 %, пакет, 250 мл, № 1; Новофарм-Біосинтез
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 0,9 %, пакет, 250 мл, № 1 Новофарм-Біосинтез
В 4 аптеках
від 22,81 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид-Цитоклін розчин для інфузій, 0,9 %, контейнер полімерний, 1000 мл, № 1; Юрія-Фарм
Натрію хлорид-Цитоклін Розчин для інфузій, 0,9 %, контейнер полімерний, 1000 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 3 аптеках
від 125,50 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин інфузійний, 0,9 %, контейнер, 500 мл, № 1; Фарматрейд
Натрію хлорид Розчин інфузійний, 0,9 %, контейнер, 500 мл, № 1 Фарматрейд
В 2 аптеках
від 42,02 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний, 250 мл, № 1; Юрія-Фарм
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний, 250 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 2 аптеках
від 26,79 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлориду розчин 0,9% розчин для інфузій, 0,9 %, пляшка, 500 мл, № 1; Інфузія
Натрію хлориду розчин 0,9% Розчин для інфузій, 0,9 %, пляшка, 500 мл, № 1 Інфузія
В 1 аптеці
від 44,41 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний, 1000 мл, № 1; Юрія-Фарм
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний, 1000 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 1 аптеці
від 117,60 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлориду розчин 0,9% розчин для ін'єкцій, 0,9 %, ампула полімерна, 5 мл, в пачці, в пачці, № 10; Інфузія
Натрію хлориду розчин 0,9% Розчин для ін'єкцій, 0,9 %, ампула полімерна, 5 мл, в пачці, в пачці, № 10 Інфузія
В 1 аптеці
від 36,58 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин інфузійний, 0,9 %, флакон, 200 мл, № 1; Фарматрейд
Натрію хлорид Розчин інфузійний, 0,9 %, флакон, 200 мл, № 1 Фарматрейд
В 1 аптеці
від 28,20 грн
Ціни в аптеках
Натрію хлорид розчин для інфузій, 0,9 %, пакет, 500 мл, № 1; Б. Браун
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 0,9 %, пакет, 500 мл, № 1 Б. Браун
В 1 аптеці
від 44,99 грн
Ціни в аптеках
Аквамакс спрей назальний, 0,65 %, балон з клапаном-пакетом, 150 мл, з насадкою-розпилювачем, з насадк.-розп., № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Аквамакс Спрей назальний, 0,65 %, балон з клапаном-пакетом, 150 мл, з насадкою-розпилювачем, з насадк.-розп., № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 3 аптеках інших міст
від 141,63 грн
Ціни в інших містах
Натрію хлорид розчин для інфузій, 9 мг/мл, пляшка скляна, 100 мл, № 1; Галичфарм
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9 мг/мл, пляшка скляна, 100 мл, № 1 Галичфарм
В 2 аптеках інших міст
від 21,70 грн
Ціни в інших містах
Натрію хлорид розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1; Юрія-Фарм
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 50 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 1 аптеці інших міст
від 20,80 грн
Ціни в інших містах
Натрію хлорид розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10; ООО "Фармасел"
Натрію хлорид Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10 ООО "Фармасел"
В 1 аптеці інших міст
від 58,50 грн
Ціни в інших містах
Натрію хлорид розчин для інфузій, 9 мг/мл, пляшка скляна, 200 мл, № 1; Галичфарм
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9 мг/мл, пляшка скляна, 200 мл, № 1 Галичфарм
Немає в наявності
Натрію хлорид розчин для інфузій, 50 мг/мл, контейнер, 200 мл, № 1; Юрія-Фарм
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 50 мг/мл, контейнер, 200 мл, № 1 Юрія-Фарм
Немає в наявності
Натрію хлорид розчин для інфузій, 50 мг/мл, контейнер, 400 мл, № 1; Юрія-Фарм
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 50 мг/мл, контейнер, 400 мл, № 1 Юрія-Фарм
Немає в наявності
Натрію хлорид розчин для інфузій, 9 мг/мл, пляшка скляна, 100 мл, № 1; Б. Браун
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9 мг/мл, пляшка скляна, 100 мл, № 1 Б. Браун
Немає в наявності
Натрію хлорид розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний (у вигляді пакету), 1000 мл, № 1; Б. Браун
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний (у вигляді пакету), 1000 мл, № 1 Б. Браун
Немає в наявності
Натрію хлорид розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний (у вигляді пакету), 3000 мл, № 1; Б. Браун
Натрію хлорид Розчин для інфузій, 9 мг/мл, контейнер полімерний (у вигляді пакету), 3000 мл, № 1 Б. Браун
Немає в наявності
Натрію хлорид розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачці, в пачці, № 10; ООО "Фармасел"
Натрію хлорид Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачці, в пачці, № 10 ООО "Фармасел"
Немає в наявності

нормалізує водно-сольовий баланс і ліквідує дефіцит рідини в організмі людини, який розвивається при дегідратації або через акумуляцію позаклітинної рідини у вогнищах великих опіків і травм, при операціях на органах черевної порожнини, перитоніті; поліпшує перфузію тканин, підвищує ефективність гемотрансфузійних заходів при масивних крововтратах і тяжких формах шоку; виявляє дезінтоксикаційний ефект внаслідок короткочасного підвищення об’єму рідини, зниження концентрації токсичних продуктів у крові, активації діурезу.

для поповнення нестачі рідини в організмі та у комплексі заходів інтенсивної терапії; як розчинник інших сумісних ЛЗ; місцеве промивання ран, слизової оболонки носа, а також катетерів і систем для трансфузії.

застосовують в/в, в/м, підшкірно, ректально та зовнішньо; вводити в/в краплинно до 3 л/добу (і більше) зі швидкістю 4-10 мл/кг/год., залежно від клінічної ситуації та рівня втрати рідини; застосовують p/os; призначають у клізмах по 75-100 мл; застосовувати для промивання ран, слизових оболонок; дітям при шоковій дегідратації (без визначення лабораторних показників) вводити 20-30 мл/кг, у подальшому режим дозування коригується залежно від лабораторних показників, загальна добова доза залежить від водно-електролітного балансу.

гіпергідратація, гіперхлоремія, гіпернатріємія, хлоридний ацидоз, стани, пов’язані з небезпекою розвитку набряку легенів; не застосовувати для промивання очей при офтальмологічних операціях.

не спостерігаються при правильному застосуванні; при проведенні масивних інфузій можливий розвиток хлоридного ацидозу.