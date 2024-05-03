НАТРІЮ ХЛОРИД* (NATRII CHLORIDUM*) Діюча речовина
нормалізує водно-сольовий баланс і ліквідує дефіцит рідини в організмі людини, який розвивається при дегідратації або через акумуляцію позаклітинної рідини у вогнищах великих опіків і травм, при операціях на органах черевної порожнини, перитоніті; поліпшує перфузію тканин, підвищує ефективність гемотрансфузійних заходів при масивних крововтратах і тяжких формах шоку; виявляє дезінтоксикаційний ефект внаслідок короткочасного підвищення об’єму рідини, зниження концентрації токсичних продуктів у крові, активації діурезу.
для поповнення нестачі рідини в організмі та у комплексі заходів інтенсивної терапії; як розчинник інших сумісних ЛЗ; місцеве промивання ран, слизової оболонки носа, а також катетерів і систем для трансфузії.
застосовують в/в, в/м, підшкірно, ректально та зовнішньо; вводити в/в краплинно до 3 л/добу (і більше) зі швидкістю 4-10 мл/кг/год., залежно від клінічної ситуації та рівня втрати рідини; застосовують p/os; призначають у клізмах по 75-100 мл; застосовувати для промивання ран, слизових оболонок; дітям при шоковій дегідратації (без визначення лабораторних показників) вводити 20-30 мл/кг, у подальшому режим дозування коригується залежно від лабораторних показників, загальна добова доза залежить від водно-електролітного балансу.
гіпергідратація, гіперхлоремія, гіпернатріємія, хлоридний ацидоз, стани, пов’язані з небезпекою розвитку набряку легенів; не застосовувати для промивання очей при офтальмологічних операціях.
не спостерігаються при правильному застосуванні; при проведенні масивних інфузій можливий розвиток хлоридного ацидозу.