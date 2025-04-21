Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00
Економія при броні: -23,90 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
166,98
Економія при броні: -18,93 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
238,40
Економія при броні: -12,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,10
Економія при броні: -24,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Аквамакс краплі назальні 0.65 % флакон з кришкою-крапельницею 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,10
Економія при броні: -24,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00
Економія при броні: -23,90 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
236,13
Економія при броні: -10,26 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
234,92
Економія при броні: -9,05 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
156,18
Економія при броні: -11,27 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,94
Економія при броні: -12,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
165,81
Економія при броні: -15,15 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
166,04
Економія при броні: -16,16 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
239,14
Економія при броні: -11,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,99
Економія при броні: -18,93 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
241,26
Економія при броні: -15,39 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,10
Економія при броні: -13,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн