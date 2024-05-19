Аквамакс краплі назальні 0,65 % флакон з кришкою-крапельницею 20 мл, №1 - Київ (298127) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 55 аптеках
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Київ, вул. Басейна, 15
Аптекар
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Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Подорожник
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Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Мед-сервіс
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
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Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Мед-сервіс
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Аптека вашої сім'ї
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 7-А
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Віталюкс
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21