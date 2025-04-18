Харків (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
263,17
Економія при броні: -8,83 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
165,11
Економія при броні: -11,18 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
250,75
Економія при броні: -9,27 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,10
Економія при броні: -21,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,10
Економія при броні: -21,70 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Аквамакс краплі назальні 0.65 % флакон з кришкою-крапельницею 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
167,21
Економія при броні: -7,23 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,26
Економія при броні: -15,02 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Аквамакс краплі назальні 0.65 % флакон з кришкою-крапельницею 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,10
Економія при броні: -21,70 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
156,30
Економія при броні: -17,71 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
233,93
Економія при броні: -22,95 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн