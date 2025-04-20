Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
222,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
164,16
Економія при броні: -19,86 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
234,66
Економія при броні: -13,54 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,19
Економія при броні: -23,32 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
160,68
Економія при броні: -16,63 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
261,71
Економія при броні: -7,62 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,10
Економія при броні: -30,30 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
222,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн