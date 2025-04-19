Львів (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,10
Економія при броні: -18,40 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,10
Економія при броні: -18,40 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00
Економія при броні: -29,30 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,10
Економія при броні: -18,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00
Економія при броні: -29,30 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я