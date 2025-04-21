Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,10
Економія при броні: -28,20 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
175,20
Економія при броні: -24,30 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
215,49
Економія при броні: -12,45 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,10
Економія при броні: -17,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
179,00 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
255,50 грн
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 150 мл №1
Корпорація Здоров'я
286,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Аквамакс спрей назальний 0.65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
191,50
Економія при броні: -23,54 грн