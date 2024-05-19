Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 20 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Київ (298117) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 30 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Мед-сервіс
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Аптека вашої сім'ї
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Онлайн №2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 21