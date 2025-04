фармакодинаміка. Кандесартану цилексетил є проліками, що швидко перетворюються на активну речовину — кандесартан — шляхом складноефірного гідролізу під час абсорбції з травного тракту. Кандесартан є селективним антагоністом АТ 1 -рецепторів ангіотензину ІІ з міцним зв’язуванням та повільною дисоціацією з ними. Він не виявляє активності агоніста. Кандесартан не інгібує АПФ, що перетворює ангіотензин І на ангіотензин ІІ, та руйнує брадикінін. Впливу на АПФ та потенціювання брадикініну або субстанції Р немає. При порівнянні кандесартану з інгібіторами АПФ розвиток кашлю рідше відмічали у пацієнтів, які отримували кандесартан.

Кандесартан не зв’язується з рецепторами інших гормонів та не блокує іонні канали, які, як відомо, відіграють роль у серцево-судинній регуляції. Антагонізм АТ 1 рецепторів призводить до дозозалежного підвищення рівня реніну в плазмі крові, рівнів ангіотензину І та ангіотензину ІІ, а також до зниження рівня альдостерону у плазмі крові.

Вплив кандесартану цилексетилу у дозі 16 мг 1 раз на добу на захворюваність і летальність від серцево-судинних захворювань вивчали у рандомізованому клінічному дослідженні за участю пацієнтів літнього віку з легкою чи помірною АГ. Пацієнти приймали кандесартан або плацебо з іншими гіпотензивними засобами у разі потреби. АТ знизився з 166/90 до 145/80 мм рт. ст. у групі кандесартану і з 167/90 до 149/82 мм рт. ст. у контрольній групі. Статистично значущої відмінності у кількості значних серцево-судинних явищ не виявлено.

Гідрохлоротіазид блокує реабсорбцію натрію, головним чином у дистальних ниркових канальцях, та сприяє виведенню натрію, хлоридів та води. Ниркове виведення калію та магнію підвищується залежно від дози препарату, тоді як кальцій реабсорбується більшою мірою. Гідрохлоротіазид зменшує об’єм плазми крові і позаклітинної рідини та зменшує хвилинний серцевий викид і АТ. При тривалій терапії знижений периферичний опір сприяє зниженню АТ.

Кандесартан та гідрохлоротіазид виявляють адитивний антигіпертензивний ефект. У пацієнтів з АГ Касарк Н/Касарк НD призводить до дозозалежного та довготривалого зниження АТ. Антигіпертензивна активність зумовлена зниженням системного периферичного опору без рефлекторного підвищення ЧСС. Немає інформації щодо тяжкої або надмірної артеріальної гіпотензії після прийому першої дози препарату або синдрому відміни.

Після прийому разової дози препарату Касарк Н/Касарк НD початок антигіпертензивного ефекту зазвичай настає у межах 2 год. При постійному лікуванні найбільше зниження АТ з будь-якою дозою досягається протягом 4 тиж та підтримується при довготривалому лікуванні. Касарк Н/Касарк НD при прийомі 1 раз на добу забезпечує ефективне та рівномірне зниження АТ протягом 24 год з невеликою різницею між максимальним та мінімальним ефектами протягом інтервалу дозування. Касарк Н/Касарк НD однаково ефективний незалежно від віку та статі пацієнтів.

На підставі наявних даних епідеміологічних досліджень встановлено кумулятивний дозозалежний зв’язок між прийомом гідрохлоротіазиду та ризиком виникнення немеланомного раку шкіри (НРШ) — базальноклітинної (БКК) та плоскоклітинної (ПКК) карциноми. У дослідженні було визначено 71 533 випадки БКК і 8629 випадків ПКК з вибірок у 1 430 833 і 172 462 особи відповідно. Співвідношення ризиків для БКК при застосуванні гідрохлоротіазиду у високих кумулятивних дозах — від 50 000 мг (≈5–6 років при щоденному прийомі по 25 мг) — 1,29 (95% довірчий інтервал (ДІ) 1,23–1,35), а для ПКК — 3,98 (95% ДІ 3,68–4,31). Чіткий зв’язок між кумулятивною дозою та частотою проявів виявлено як для БКК, так і для ПКК. В іншому дослідженні показано наявність можливого зв’язку між раком губи (РГ, варіація ПКК) і прийомом гідрохлоротіазиду: 633 випадки РГ порівнювалися з контрольною групою у 63 067 осіб через використання стратегії відбору зразків ризику. Співвідношення ризиків РГ при тривалому прийомі гідрохлоротіазиду у порівнянні із загальною популяцією — 2,1 (95% ДІ 1,7–2,6). При кумулятивній дозі у 25 000 мг (≈3 роки при щоденному прийомі по 25 мг) співвідношення ризиків збільшувалося до 3,9 (95% ДІ 3,0–4,9), а при найвищих кумулятивних дозах у 100 000 мг (≈10–12 років при щоденному прийомі по 25 мг) — до 7,7 (95% ДІ 5,7–10,5) (див. також ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

На теперішній час немає даних щодо застосування кандесартану цилексетилу/гідрохлоротіазиду у пацієнтів із захворюваннями нирок/нефропатією, зниженням функції лівого шлуночка/застійною серцевою недостатністю та станом після перенесеного інфаркту міокарда.

Фармакокінетика

Абсорбція та розподіл

Кандесартану цилексетил. Кандесартану цилексетил є проліками, які можна застосовувати перорально. Він швидко перетворюється на активну речовину кандесартан шляхом складноефірного гідролізу під час абсорбції з травного тракту, міцно зв’язується з АТ 1 -рецепторами та повільно дисоціює. Абсолютна біодоступність таблетки становить 40%. Середня C max у плазмі крові досягається через 3–4 год після прийому таблетки. Концентрація кандесартану у плазмі крові зростає лінійно з підвищенням доз у межах терапевтичної дози.

Різниці у фармакокінетиці кандесартану, яка б була пов’язана зі статтю, не виявлено. Прийом їжі суттєво не впливає на AUC.

Кандесартан значною мірою зв’язується з білками плазми крові (більше 99%). Видимий об’єм розподілу кандесартану становить 0,1 л/кг.

Гідрохлоротіазид швидко абсорбується з травного тракту з абсолютною біодоступністю 70%. Прийом їжі покращує абсорбцію гідрохлоротіазиду приблизно на 15%. Біодоступність може знижуватися у пацієнтів із серцевою недостатністю та вираженими набряками. Зв’язування гідрохлоротіазиду з протеїнами плазми крові становить близько 60%. Видимий об’єм розподілу — близько 0,8 л/кг.

Метаболізм та виведення з організму

Кандесартану цилексетил. Кандесартан головним чином виводиться з організму з сечею та жовчю в незміненому вигляді та лише незначною мірою — шляхом печінкового метаболізму (CYP 2C9). Наявні дослідження взаємодії вказують на відсутність впливу на CYP 2C9 та CYP 3А4. З огляду на дані in vitro, не очікується взаємодії in vivo з лікарськими засобами, метаболізм яких залежить від ізоензимів CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E1 або CYP 3A4 цитохрому P450.

Т ½ кандесартану становить близько 9 год. Після прийому багаторазових доз кумуляції препарату в організмі не відбувається. Т ½ кандесартану після прийому кандесартану цилексетилу у комбінації з гідрохлоротіазидом залишається незміненим.

Відімчено підвищення показника AUC (15–18%) та С max (23–24%) кандесартану при застосуванні разом з гідрохлоротіазидом, але це не має клінічного значення. Крім того, перед переходом на застосування Касарк Н/Касарк НD рекомендується титрування окремих компонентів. Додаткової кумуляції кандесартану після прийому повторних доз комбінації порівняно з монотерапією не відбувається.

Загальний плазмовий кліренс кандесартану становить близько 0,37 мл/хв/кг, а нирковий кліренс — близько 0,19 мл/хв/кг. Ниркова екскреція кандесартану здійснюється шляхом як гломерулярної фільтрації, так і активної тубулярної секреції. Після прийому пероральної дози 14С-міченого кандесартану цилексетилу близько 26% дози виводиться з сечею у вигляді кандесартану та 7% — у вигляді неактивного метаболіту, хоча близько 56% дози виявляється у калі у вигляді кандесартану та 10% — у вигляді неактивного метаболіту.

Гідрохлоротіазид не метаболізується і виводиться в основному у незміненому вигляді шляхом гломерулярної фільтрації та активної тубулярної секреції. Кінцевий Т ½ становить 8 год. Близько 70% дози, прийнятої перорально, виводиться з сечею протягом 48 год. Т ½ гідрохлоротіазиду залишається незміненим при комбінації з кандесартану цилексетилом. Додаткової кумуляції гідрохлоротіазиду після прийому повторних доз комбінації порівняно з монотерапією не відбувається.

Фармакокінетика в особливих категорій пацієнтів

Кандесартану цилексетил. У пацієнтів літнього віку (від 65 років) С max та AUC кандесартану підвищені приблизно на 50 та 80% відповідно порівняно з молодими пацієнтами. Проте реакція АТ та частота виникнення побічних ефектів є однаковими після прийому встановленої дози кандесартану у молодих пацієнтів та пацієнтів літнього віку.

У пацієнтів з нирковою недостатністю від легкого до помірного ступеня тяжкості порівняно з пацієнтами з нормальною нирковою функцією С max та AUC кандесартану підвищується після багаторазового прийому доз приблизно на 50 та 70% відповідно, тоді як Т ½ препарату залишається незміненим. Відповідні зміни у пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю становлять близько 50 та 110% відповідно, а Т ½ препарату збільшується у 2 рази.

Показник AUC кандесартану у пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, подібний до того, що відмічений у пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю.

У пацієнтів з печінковою недостатністю від легкого до помірного ступеня тяжкості виявлено підвищення показника AUC кандесартану на 23% в одному дослідженні і на 80% в іншому дослідженні. Досвід застосування препарату у пацієнтів з тяжким порушенням функції печінки відсутній.

Гідрохлоротіазид. Кінцевий Т ½ гідрохлоротіазиду збільшується у пацієнтів з нирковою недостатністю.