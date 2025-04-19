Касарк® H / Касарк® HD (Casark H / Casark HD)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
182,92
Економія при броні: -29,40 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
362,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
257,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
257,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
257,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
364,00
Економія при броні: -37,60 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
268,23
Економія при броні: -38,01 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
394,46
Економія при броні: -69,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
270,89
Економія при броні: -34,46 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
384,74
Економія при броні: -60,78 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
257,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
330,10
Економія при броні: -3,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
366,10
Економія при броні: -39,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
257,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
257,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд