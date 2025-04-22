Касарк® H / Касарк® HD (Casark H / Casark HD)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
368,40
Економія при броні: -31,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
375,10
Економія при броні: -38,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
250,39
Економія при броні: -25,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
273,65
Економія при броні: -45,67 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
388,66
Економія при броні: -64,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
366,30
Економія при броні: -29,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
274,45
Економія при броні: -40,10 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
389,79
Економія при броні: -57,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
375,10
Економія при броні: -38,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
267,72
Економія при броні: -42,02 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
384,26
Економія при броні: -61,78 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
250,57
Економія при броні: -25,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
269,60
Економія при броні: -31,44 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
371,84
Економія при броні: -49,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
279,10
Економія при броні: -48,87 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
381,02
Економія при броні: -60,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
122,95
Економія при броні: -10,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
268,14
Економія при броні: -34,54 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
253,85
Економія при броні: -38,38 грн