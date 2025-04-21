Касарк® H / Касарк® HD (Casark H / Casark HD)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
277,49
Економія при броні: -48,56 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
385,14
Економія при броні: -59,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
261,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
362,60
Економія при броні: -24,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
276,94
Економія при броні: -47,79 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
393,83
Економія при броні: -67,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
250,19
Економія при броні: -24,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
261,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
250,39
Економія при броні: -25,08 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
261,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
375,10
Економія при броні: -37,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
265,25
Економія при броні: -36,32 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
386,95
Економія при броні: -60,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
272,90
Економія при броні: -43,75 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
378,77
Економія при броні: -52,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
261,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
368,10
Економія при броні: -30,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
261,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
368,10
Економія при броні: -30,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
276,41
Економія при броні: -51,85 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
128,92
Економія при броні: -20,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
269,04
Економія при броні: -43,30 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
375,41
Економія при броні: -49,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
261,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
368,40
Економія при броні: -30,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
269,12
Економія при броні: -39,41 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
375,95
Економія при броні: -53,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
271,01
Економія при броні: -41,30 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
265,67
Економія при броні: -50,53 грн