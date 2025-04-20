Касарк® H / Касарк® HD (Casark H / Casark HD)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 169 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
271,07
Економія при броні: -48,17 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
378,68
Економія при броні: -57,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
246,00
Економія при броні: -22,00 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
362,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
168,35
Економія при броні: -9,17 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
385,14
Економія при броні: -61,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
275,54
Економія при броні: -52,76 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
382,43
Економія при броні: -61,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
262,65
Економія при броні: -39,43 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
370,80
Економія при броні: -53,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
184,39
Економія при броні: -35,48 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
377,64
Економія при броні: -60,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
265,79
Економія при броні: -42,57 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
381,48
Економія при броні: -64,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
272,21
Економія при броні: -46,51 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
384,30
Економія при броні: -61,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
271,91
Економія при броні: -46,21 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
383,87
Економія при броні: -61,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
269,76
Економія при броні: -44,06 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
380,84
Економія при броні: -58,52 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд