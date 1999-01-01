Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A06
Кандесартан та діуретики
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D A
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A06
Кандесартан та діуретики
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Касарк® H
Таблетки 16 мг + 12,5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від
200,19
грн
в 725 аптеках
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Касарк® HD
Таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від
283,86
грн
в 699 аптеках
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Кандекор® H 8
Таблетки 8 мг + 12,5 мг блістер №14
КРКА
Немає в наявності
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Кандесар Н
Таблетки 8 мг + 12,5 мг №10
Ранбаксі
Немає в наявності
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Кандекор® H 16
Таблетки 16 мг + 12,5 мг №60
КРКА
Немає в наявності
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Кандекор® H 16
Таблетки 16 мг + 12,5 мг №84
КРКА
Немає в наявності
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Кандекор® H 16
Таблетки 16 мг + 12,5 мг №90
КРКА
Немає в наявності
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Кандекор® H 16
Таблетки 16 мг + 12,5 мг №98
КРКА
Немає в наявності
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Кандекор® H 32
Таблетки 32 мг + 12,5 мг блістер №10
КРКА
Немає в наявності
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Кандекор® H 32
Таблетки 32 мг + 12,5 мг блістер №14
КРКА
Немає в наявності
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Кандекор® H 32
Таблетки 32 мг + 12,5 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
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Кандекор® H 32
Таблетки 32 мг + 12,5 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Кандекор® H 32
Таблетки 32 мг + 12,5 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
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Кандекор® H 32
Таблетки 32 мг + 12,5 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
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Кандекор® H 32
Таблетки 32 мг + 12,5 мг блістер №84
КРКА
Немає в наявності
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Кандекор® H 8
Таблетки 8 мг + 12,5 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
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Кандекор® H 32
Таблетки 32 мг + 12,5 мг блістер №98
КРКА
Немає в наявності
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Кандекор® H 8
Таблетки 8 мг + 12,5 мг блістер №10
КРКА
Немає в наявності
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1
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Дозування
8 мг + 12.5 мг
16 мг + 12.5 мг
32 мг + 12.5 мг
32 мг + 25 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
14
28
30
56
60
84
90
98
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Виробник
AstraZeneca
KRKA d.d. Novo Mesto
Ranbaxy
Артеріум Лтд
Корпорация Артериум
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