Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A06

Кандесартан та діуретики

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09DКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D AБлокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A06Кандесартан та діуретики
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Касарк® H
Касарк® H
Таблетки 16 мг + 12,5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від 200,19 грн
в 725 аптеках
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Касарк® HD
Касарк® HD
Таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від 283,86 грн
в 699 аптеках
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Кандекор® H 8
Кандекор® H 8
Таблетки 8 мг + 12,5 мг блістер №14
КРКА
Немає в наявності
Кандесар Н
Кандесар Н
Таблетки 8 мг + 12,5 мг №10
Ранбаксі
Немає в наявності
Кандекор® H 16
Кандекор® H 16
Таблетки 16 мг + 12,5 мг №60
КРКА
Немає в наявності
Кандекор® H 16
Кандекор® H 16
Таблетки 16 мг + 12,5 мг №84
КРКА
Немає в наявності
Кандекор® H 16
Кандекор® H 16
Таблетки 16 мг + 12,5 мг №90
КРКА
Немає в наявності
Кандекор® H 16
Кандекор® H 16
Таблетки 16 мг + 12,5 мг №98
КРКА
Немає в наявності
Кандекор® H 32
Кандекор® H 32
Таблетки 32 мг + 12,5 мг блістер №10
КРКА
Немає в наявності
Кандекор® H 32
Кандекор® H 32
Таблетки 32 мг + 12,5 мг блістер №14
КРКА
Немає в наявності
Кандекор® H 32
Кандекор® H 32
Таблетки 32 мг + 12,5 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
Кандекор® H 32
Кандекор® H 32
Таблетки 32 мг + 12,5 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Кандекор® H 32
Кандекор® H 32
Таблетки 32 мг + 12,5 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
Кандекор® H 32
Кандекор® H 32
Таблетки 32 мг + 12,5 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
Кандекор® H 32
Кандекор® H 32
Таблетки 32 мг + 12,5 мг блістер №84
КРКА
Немає в наявності
Кандекор® H 8
Кандекор® H 8
Таблетки 8 мг + 12,5 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
Кандекор® H 32
Кандекор® H 32
Таблетки 32 мг + 12,5 мг блістер №98
КРКА
Немає в наявності
Кандекор® H 8
Кандекор® H 8
Таблетки 8 мг + 12,5 мг блістер №10
КРКА
Немає в наявності
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