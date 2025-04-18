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Касарк® H / Касарк® HD (Casark H / Casark HD)

Касарк® H / Касарк® HD (Casark H / Casark HD)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 349 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
223,38 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
315,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
222,84 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
316,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
226,50 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
322,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
272,85
Економія при броні: -44,54 грн
228,31 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
378,70
Економія при броні: -53,96 грн
324,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
250,56 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
325,38 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
246,33 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
219,66 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
312,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
273,83
Економія при броні: -46,55 грн
227,28 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
380,05
Економія при броні: -46,87 грн
333,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
366,40
Економія при броні: -20,50 грн
345,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
222,30 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
317,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
366,40
Економія при броні: -20,50 грн
345,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
222,78 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
325,02 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
223,83 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
326,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
223,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
257,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
368,10
Економія при броні: -22,20 грн
345,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
314,88 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
234,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
273,66
Економія при броні: -45,17 грн
228,49 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
258,49
Економія при броні: -43,66 грн
214,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
249,57 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
315,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
234,06 грн
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