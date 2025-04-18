Касарк® H / Касарк® HD (Casark H / Casark HD)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 349 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
272,85
Економія при броні: -44,54 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
378,70
Економія при броні: -53,96 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
273,83
Економія при броні: -46,55 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
380,05
Економія при броні: -46,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
366,40
Економія при броні: -20,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
366,40
Економія при броні: -20,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
257,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
368,10
Економія при броні: -22,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
273,66
Економія при броні: -45,17 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
258,49
Економія при броні: -43,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд