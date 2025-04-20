Касарк® H / Касарк® HD (Casark H / Casark HD)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
366,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
246,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
272,45
Економія при броні: -36,85 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
377,71
Економія при броні: -42,11 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
270,30
Економія при броні: -36,01 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
366,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
355,70
Економія при броні: -24,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
246,00
Економія при броні: -26,00 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
366,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
246,00
Економія при броні: -22,00 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
366,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
370,40
Економія при броні: -38,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
247,68
Економія при броні: -8,94 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
377,71
Економія при броні: -12,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
375,10
Економія при броні: -43,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
269,99
Економія при броні: -40,35 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
258,32
Економія при броні: -40,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
267,03
Економія при броні: -30,60 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
373,03
Економія при броні: -40,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
182,32
Економія при броні: -28,94 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
379,62
Економія при броні: -43,88 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
366,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
266,93
Економія при броні: -36,84 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
252,71
Економія при броні: -28,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
274,77
Економія при броні: -49,14 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
399,06
Економія при броні: -34,45 грн