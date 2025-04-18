Касарк® H / Касарк® HD (Casark H / Casark HD)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 237 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
274,84
Економія при броні: -38,41 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
390,34
Економія при броні: -25,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
263,67
Економія при броні: -29,75 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
378,44
Економія при броні: -14,01 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
257,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
388,95
Економія при броні: -60,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
274,24
Економія при броні: -37,97 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
399,08
Економія при броні: -70,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
257,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
368,40
Економія при броні: -33,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
257,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
366,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
266,49
Економія при броні: -37,05 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
387,79
Економія при броні: -23,08 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
268,21
Економія при броні: -40,23 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
366,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
257,90 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
368,40
Економія при броні: -33,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
267,21
Економія при броні: -37,55 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
392,96
Економія при броні: -61,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
274,35
Економія при броні: -14,65 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
391,01
Економія при броні: -20,87 грн