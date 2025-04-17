Касарк® H / Касарк® HD (Casark H / Casark HD)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 730 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
375,40
Економія при броні: -32,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
366,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
278,46
Економія при броні: -42,32 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
268,13
Економія при броні: -37,30 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
384,85
Економія при броні: -60,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
362,70
Економія при броні: -19,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд