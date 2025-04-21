Касарк® H / Касарк® HD (Casark H / Casark HD)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
277,07
Економія при броні: -41,37 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
377,82
Економія при броні: -45,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
368,10
Економія при броні: -36,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
366,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
271,65
Економія при броні: -40,35 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
389,90
Економія при броні: -64,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
166,92
Економія при броні: -29,96 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
391,76
Економія при броні: -66,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
368,10
Економія при броні: -36,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
355,40
Економія при броні: -24,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
272,37
Економія при броні: -43,68 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
390,92
Економія при броні: -66,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
279,86
Економія при броні: -49,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
382,07
Економія при броні: -58,91 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
166,84
Економія при броні: -18,01 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
243,84
Економія при броні: -34,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
355,70
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд