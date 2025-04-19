Касарк® H / Касарк® HD (Casark H / Casark HD)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
269,50
Економія при броні: -35,99 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
376,49
Економія при броні: -44,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
269,06
Економія при броні: -35,55 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
375,88
Економія при броні: -43,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
272,80
Економія при броні: -42,28 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
385,13
Економія при броні: -26,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
269,55
Економія при броні: -37,53 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
382,84
Економія при броні: -50,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
265,97
Економія при броні: -38,17 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
391,13
Економія при броні: -70,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
255,20 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
273,57
Економія при броні: -41,55 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
382,18
Економія при броні: -49,81 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
269,38
Економія при броні: -37,36 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
380,30
Економія при броні: -47,93 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
279,47
Економія при броні: -48,65 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
387,89
Економія при броні: -65,63 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
269,01
Економія при броні: -46,94 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
391,46
Економія при броні: -74,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
268,31
Економія при броні: -45,94 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
378,79
Економія при броні: -61,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
87,86
Економія при броні: -13,16 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
372,17
Економія при броні: -40,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
269,87
Економія при броні: -39,09 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
117,45
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Касарк® H таблетки 16 мг + 12.5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
267,83
Економія при броні: -37,05 грн
Касарк® HD таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
111,45
Економія при броні: -4,09 грн