Фармакодинаміка.

Лікарський засіб Гековен являє собою колоїд для поповнення об’єму крові, фармакологічні властивості якого, такі як збільшення внутрішньосудинного об’єму і гемодилюція, залежать від молярного заміщення гідроксиетиловими групами (0,4), середньої молекулярної маси (130000 Да), концентрації (6%), а також від дози і швидкості інфузії. Гідроксиетилкрохмаль (ГЕК 130/0,4), що міститься в препараті Гековен, отримують з крохмалю кукурудзи воскової стиглості, його ступінь заміщення (співвідношення С2/С6) становить приблизно 8–12.

Відомо, що інфузія 500 мл ГЕК 130/0,4 протягом 30 хвилин добровольцям спричиняла платоподібне збільшення об’єму приблизно на 100% від введеного об’єму, який зберігався приблизно від 4 до 6 годин.

Терапевтичний ефект ГЕК 130/0,4 при заповненні об’єму циркулюючої крові становить 100% і зберігається не менше 6 годин.

Фармакокінетика.

Фармакокінетика гідроксиетилкрохмалю має комплексний характер і залежить від молекулярної маси, а також переважно від ступеня молярного заміщення і характеру заміщення (співвідношення С2/С6). Після внутрішньовенного введення молекули масою нижче ниркового порога виведення 60000–70000 Да виводяться з організму з сечею, в той час як більші молекули розщеплюються α-амілазою плазми крові, перш ніж продукти розпаду також будуть виведені нирками.

Середня молекулярна маса Гековену у перші хвилини після інфузії становить у плазмі крові in vivo 70000–80000 Да і залишається вище порога виведення протягом усього періоду лікування.

Об’єм розподілу становить близько 5,9 літра. Через 30 хвилин після закінчення інфузії рівень Гековену в плазмі крові становить ще 75% від максимальної концентрації. Через 6 годин рівень препарату в плазмі крові знижується до 14% від максимальної концентрації. При одноразовому введенні 500 мл Гековену молекули гідроксиетилкрохмалю повністю виводяться з організму через 24 години.

Після введення 500 мл препарату, його кліренс у плазмі крові становить 31,4 мл/хв, при цьому значення AUC (площа під фармакокінетичною кривою «концентрація — час») становить 14,3 мг/мл/год, що свідчить про нелінійну фармакокінетику. Після одноразового введення 500 мл препарату, значення періоду напіввиведення з плазми крові становлять: t 1/2 α = 1,4 години, t 1/2 β = 12,1 години.

При введенні аналогічних доз (500 мл) добровольцям зі стабільною нирковою недостатністю від помірного до тяжкого ступеня значення AUC помірно зросло в 1,7 раза (95% довірчий інтервал від 1,44 до 2,07) у пацієнтів з кліренсом креатиніну < 50 мл/хв порівняно з пацієнтами з кліренсом креатиніну ≥ 50 мл/хв. На кінцевий період напіввиведення та максимальну концентрацію гідроксиетилкрохмалю ступінь ниркової недостатності не вплинув. При кліренсі креатиніну ≥ 30 мл/хв 59% препарату виявляється у сечі, порівняно з 51% при кліренсі креатиніну від 15 до < 30 мл/хв.

Навіть після введення 500 мл на добу розчину гідроксиетилкрохмалю здоровим добровольцям протягом 10 днів, значного накопичення препарату в плазмі крові не відбулося.

Після неодноразового введення розчину ГЕК 130/0,4 у дозуванні 0,7 г/кг маси тіла на день протягом 18 днів у рамках експериментів на тваринах (щурах) через 52 дні після останнього введення спостерігалося накопичення препарату у тканинах 0,6% від загальної введеної дози препарату.

В рамках ще одного фармакокінетичного дослідження 8 стабільним пацієнтам, які потребують діалізу, з термінальною стадією хвороби нирок вводилася разова доза 250 мл (15 г) ГЕК 130/0,4 (6%). 3,6 г (24%) дози ГЕК було виведено протягом 2-годинного діалізу. Через 24 години середня концентрація ГЕК в плазмі крові склала 0,7 мг/мл. Через 96 годин середня концентрація ГЕК в плазмі крові становила 0,25 мг/мл. Застосування ГЕК 130/0,4 (6%) протипоказано пацієнтам, які потребують діалізу.

Токсична дія при тривалому введенні

При внутрішньовенній інфузії гідроксиетилкрохмалю у дозуванні 9 г на кілограм маси тіла в день, що вводилася щурам і собакам протягом 3 місяців, токсичних ефектів виявлено не було.

Збільшення навантаження на нирки, печінку та метаболізм гідроксиетилкрохмалю у ретикуло-ендотеліальній системі призводили до нефізіологічних станів тварин протягом періоду тестування.

Найменша токсична доза гідроксиетилкрохмалю становить більше 9 г на кілограм маси тіла в день, і, отже, мінімум у 5 разів перевищує максимальну терапевтичну дозу.

Репродуктивна токсичність

Гідроксиетиловий крохмаль не мав тератогенного впливу на щурів і кроликів. Ембріолетальні ефекти спостерігалися у кроликів при введенні 5 г діючої речовини на кілограм маси тіла в день. Лікування під час вагітності та в період лактації призвело до втрати ваги і затримки розвитку у потомства щурів, які отримували цю кількість препарату у вигляді болюсної ін’єкції. У материнських організмах були виявлені ознаки перевантаження об’ємом. Дослідження фертильності тварин, які зазнали прямого впливу препарату, не проводилися.

Фармакокінетичні дані щодо хворих із печінковою недостатністю або педіатричних та геріатричних пацієнтів відсутні. Вплив статі на фармакокінетику препарату не був вивчений.