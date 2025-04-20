Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
242,38
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
30.1 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
151.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Софіївська, 54
232.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
313.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Європейський, 46/5
316.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
346.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
348.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
349.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
350.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Металургів, 13
350.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
251,11
Економія при броні: -15,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
350.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
350.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 99
355.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
248,92
Економія при броні: -13,69 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
414.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
378,99
Економія при броні: -4,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
418.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
243,86
Економія при броні: -8,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
429.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
152,85
Економія при броні: -8,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шостка, вул. Свободи, 31
440.6 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія