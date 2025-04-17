Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
7.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
130.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
150,77
Економія при броні: -6,03 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
150.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
379,78
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Костельна, 99
204.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
244,85
Економія при броні: -9,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, бульв. Європейський, 46/5
211.1 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
218.6 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
254.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 31
259.1 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 39
290.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любашівка, вул. Софіївська, 54
290.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
297.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
247,38
Економія при броні: -12,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Металургів, 13
305.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
246,46
Економія при броні: -11,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
324.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
239,24
Економія при броні: -10,06 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
324.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
192,00
Економія при броні: -5,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
351.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
241,94
Економія при броні: -12,76 грн