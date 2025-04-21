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Гековен (Gecoven)
Гековен (Gecoven)
Миколаїв
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
121.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
260,32
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
150.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
219,22
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
151.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
236,54
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
151.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
242,38
Економія при броні:
-13,20 грн
229,18
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любашівка, вул. Софіївська, 54
164.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
268,39
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
111,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Костельна, 99
325.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
248,92
Економія при броні:
-13,69 грн
235,23
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
354.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
243,86
Економія при броні:
-8,63 грн
235,23
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
399.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
247,90
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
402.6 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
275,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
402.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
221,43
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
404.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
267,70
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
405.1 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
275,30
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
405.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
275,30
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
414.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
375,47
Економія при броні:
-2,43 грн
373,04
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, бульв. Європейський, 46/5
438.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
247,90
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
463.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
243,41
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
484.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
241,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Металургів, 13
488.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
251,11
Економія при броні:
-15,88 грн
235,23
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
512.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
152,85
Економія при броні:
-8,11 грн
144,74
грн
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