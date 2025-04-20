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Гековен (Gecoven)
Гековен (Gecoven)
Запоріжжя
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
111,96
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
132.6 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
241,89
Економія при броні:
-12,71 грн
229,18
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
133.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
220,22
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
151.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
260,32
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
243,41
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
282.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
236,54
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Металургів, 13
342.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
245,13
Економія при броні:
-9,90 грн
235,23
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, бульв. Європейський, 46/5
345.1 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
247,90
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любашівка, вул. Софіївська, 54
366.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
268,39
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
441.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
247,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
442.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
275,30
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
444.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
267,70
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
444.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
275,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
444.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
221,43
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
444.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
275,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 31
462.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
173,36
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Костельна, 99
483.6 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
249,79
Економія при броні:
-14,56 грн
235,23
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
494.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
152,83
Економія при броні:
-8,09 грн
144,74
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
532.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
377,62
Економія при броні:
-2,94 грн
374,68
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
550.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
245,30
Економія при броні:
-10,07 грн
235,23
грн
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