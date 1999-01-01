Київ
Кровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A07

Препарати гідроксиетильованого крохмалю

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05AКРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
B05A AКровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A07Препарати гідроксиетильованого крохмалю
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Рефордез-Новофарм
Рефордез-Новофарм
Розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 82,33 грн
в 297 аптеках
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Рефордез-Новофарм
Рефордез-Новофарм
Розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 266,71 грн
в 289 аптеках
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Гекодез®
Гекодез®
Розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 284,09 грн
в 37 аптеках
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Гекодез®
Гекодез®
Розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 564,65 грн
в 18 аптеках
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ГЕК-інфузія 6%
ГЕК-інфузія 6%
Розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 235,61 грн
в 12 аптеках
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Гекотон®
Гекотон®
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 608,10 грн
в 10 аптеках
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Гековен
Гековен
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 132,85 грн
в 6 аптеках
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ГЕК-інфузія 10%
ГЕК-інфузія 10%
Розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 331,20 грн
в 6 аптеках
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Гекотон®
Гекотон®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 193,43 грн
в 4 аптеках інших міст
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ГЕК-інфузія 6%
ГЕК-інфузія 6%
Розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 169,02 грн
в 4 аптеках
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ГЕК-інфузія 10%
ГЕК-інфузія 10%
Розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 488,50 грн
в 3 аптеках
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Гековен
Гековен
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 368,30 грн
в 1 аптеці інших міст
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ГЕК 200/0,5
ГЕК 200/0,5
Розчин для інфузій 6 % флакон 400 мл №1
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
ГЕК 200/0,5
ГЕК 200/0,5
Розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
ГЕК 200/0,5
ГЕК 200/0,5
Розчин для інфузій 6 % флакон 250 мл №1
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
Волютан®
Волютан®
Розчин для інфузій 6 % пляшка 500 мл №1
Галичфарм
Немає в наявності
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