Київ
Кровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A07
Препарати гідроксиетильованого крохмалю
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05A
КРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
B05A A
Кровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A07
Препарати гідроксиетильованого крохмалю
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Рефордез-Новофарм
Розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
82,33
грн
в 297 аптеках
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Рефордез-Новофарм
Розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
266,71
грн
в 289 аптеках
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Гекодез®
Розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
284,09
грн
в 37 аптеках
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Гекодез®
Розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
564,65
грн
в 18 аптеках
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ГЕК-інфузія 6%
Розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
235,61
грн
в 12 аптеках
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Гекотон®
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
608,10
грн
в 10 аптеках
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Гековен
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
132,85
грн
в 6 аптеках
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ГЕК-інфузія 10%
Розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
331,20
грн
в 6 аптеках
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Гекотон®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
193,43
грн
в 4 аптеках інших міст
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ГЕК-інфузія 6%
Розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
169,02
грн
в 4 аптеках
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ГЕК-інфузія 10%
Розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
488,50
грн
в 3 аптеках
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Гековен
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
368,30
грн
в 1 аптеці інших міст
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ГЕК 200/0,5
Розчин для інфузій 6 % флакон 400 мл №1
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
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ГЕК 200/0,5
Розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
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ГЕК 200/0,5
Розчин для інфузій 6 % флакон 250 мл №1
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
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Волютан®
Розчин для інфузій 6 % пляшка 500 мл №1
Галичфарм
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/інф.
р-н інф.
Дозування
6 %
10 %
60 мг/мл
Пакування
контейнер 500 мл
мішок 500 мл
мішок Freeflex® 250 мл
пляшка 200 мл
пляшка 400 мл
пляшка 500 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. 400 мл
фл. 500 мл
фл. п/е 500 мл
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Виробник
B. Braun
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Menarini Group
Б. Браун
Галичфарм
Инфузия
Новофарм-Біосинтез
ООО "Нико"
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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